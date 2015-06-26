Самолет с телом Шаинского вылетел в Москву

Самолет с телом известного советского и российского композитора Владимиром Шаинским вылетел в Москву. Его похоронят в России 22 января.

Сегодня стало известно, что легендарный сочинитель позитивных песен Владимир Шаинский возвращается на свою историческую родину. Его тело вместе с женой погружено в авиалайнер и в настоящее время летит в московский аэропорт «Шереметьево».

Напомним, что Владимир Шаинский скончался в американской клинике после продолжительной тяжелой болезни. Сообщается, что похороны 92-летнего музыканта состоятся 22 января на Троекуровском кладбище российской столицы. До этого момента с ним можно будет попрощаться в стенах Дома композитора в этот же день всем желающим.

Композитор Шаинский родился в Киеве в 1925 году. В последние годы он постоянно проживал в Соединенных Штатах, а также имел гражданство Израиля.