В США умерла актриса-обладательница «Оскара»

СМИ сообщили о смерти 93-летней актрисы Дороти Мэлоун, которая в 1957 году была удостоена премии «Оскар» за исполнение роли второго плана. Актриса скончалась в Далласе, США, до ее Дня Рождения оставалось 11 дней.

По данным из американских СМИ, Дороти Мэлоун умерла по возрастным причинам. Актриса дожила до 93 лет, причина ее смерти – уважительный возраст. Мэлоун не дожила всего несколько дней до своего 94-го Дня Рождения.

Актриса известна своей ролью в «Основном Инстикте», где Мэлоун снималась рядом с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом. Эти съемки стали посленей ее работой. Помимо этого, зрителям Дороти Мэлоун запомнилась множеством фильмов с конца 40-х годов.

За свою работу и актерское мастерство Дороти Мэлоун удостоили премией «Оскара». Награду ей вручили за лучшее исполнение женской роли второго плана, которую она исполнила в фильме «Слова, написанные по ветру». Популярность и признание поклонников Мэлоун получила за фильм «Пейтон Плейс».