Ветераны ВОВ расскажут 200 историй о войне

К 75-ой годовщине победы советских войск в Сталинградской битве активисты областного движения «Волонтеры Победы» подготовят новый проект.

Как информируют местные СМИ, волонтеры планируют опубликовать на своем сайте и на просторах социальных сетей порядка 200 различных историй участников того великого сражения, которое переломило ход Второй мировой войны.

Изначально будут опубликованы 150 историй, но затем их количество намерены увеличить до 200. Данный проект начался как флешмоб в кругу ребят реготеделения: молодые люди разного возраста делились историями своих родных в социальных сетях. Количество постов было настолько велико, что было принято решение опубликовать все в едином источнике, сообщили в областной администрации.

Волонтеры посещали ветеранов, оказывая им помощь по хозяйству и одновременно брали у них интервью для своего информационного портала.

Как проинформировала администрация Волгоградской области, данный проект сподвигает молодое поколение к изучению истории Великой Отечественной войны. Знакомит граждан с настоящей историей людей, которые завоевали для нас победу.