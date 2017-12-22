Кандидат в президенты России Ксения Собчак окунулась в прорубь на 40-градусном морозе. Мероприятие прошло в Томске во время праздника Крещение.

Накануне знаменитая телеведущая, а теперь одна из претенденток на пост главнокомандующего в России, Ксения Собчак не смогла удержаться от порывов души и совершила традиционное погружение в «иордань» на территории Томской области.

Сообщается, что 36-летняя знаменитость совершила подобный православный обряд впервые в жизни. Об этом волнующем событии она поделилась с многочисленными подписчиками в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Появились снимки с места события. Видно, как Собчак помогают совершить омовение двое мужчин. Они придерживали ее за руки, когда политик опускалась в ледяную воду. Отмечается, что в этот момент на берегу местной реки Ушайки стояли сорокоградусные морозы.

Ранее сообщалось, что искупался на Крещение Владимир Путин. Он совершил христианский обряд в проруби монастыря на Селигере.