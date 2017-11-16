Facebook доверил пользователям определение надежных источников новостей

Знаменитая социальная сеть Facebook доверила пользователям определение надежных источников новостей. Об этом заявил создатель ресурса Марк Цукерберг.

33-летний владелец социальной сети Facebook намерен избавить свой ресурс от ненадежных источников информации.

По его мнению, в настоящее время сегодня многие СМИ стремятся донести информацию до многочисленных читателей при помощи известных социальных сетей. Однако в потоке информации зачастую проникает и дезинформация, на которую также реагируют многочисленные пользователи всемирной паутины.

Чтобы разобраться во всех хитростях новостных ресурсов и блогеров, необходимо ввести своеобразную модерацию, которую будут осуществлять сами подписчики Facebook.

Пользователи при помощи новых инструментов сформируют определенный рейтинг ресурсов новостей, которым можно или не нужно доверять. Затем источники информации, не прошедшие тест на надежность, уйдут из ленты социальной сети. Таким образом, нарастающая проблема информационной перенасыщенности будет решаться.