Амурский губернатор Александр Козлов окунулся в прорубь

Глава Амурской области Александр Козлов в своем аккаунте в Instagram опубликовал видеозапись, на которой видно, как чиновник окунается в прорубь.

В этом году местом для своего духовного очищения Козлов предпочел выбрать купель в храме-часовне, который был построен в честь иконы Божией матери «Живоносный источник».

Данный пост глава региона подписал словами, что каждый раз для него как первый раз, при этом порекомендовал эту традицию для всех остальных людей.

Окунувшись в прорубь и выйдя из нее, чиновник поделился своими впечатлениями. Сообщив, что свою традицию прерывать не планирует, а после ныряния чувствует себя превосходно.

Напомним, что в этом году амурчане могли окунуться в прорубь в нескольких местах, где были подготовлены оборудованные купели. Безопасность и порядок контролировали сотрудники полиции, а также спасатели.