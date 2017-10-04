В Москве залили более 1200 катков с естественным льдом и создали почти 400 лыжных трасс. Об этом рассказали в администрации российской столицы.

В мэрии Москвы поведали, сколько предполагается открыть зимних развлечений на территории города в морозный сезон. Сообщается, что москвичи и гости города уже сегодня могут воспользоваться более 1200 катками во всех районах мегаполиса.

Они располагаются внутри микрорайонов и в местах общественного отдыха. Все катки обладают естественным покрытием и просуществуют так долго, насколько позволит это сделать изменчивая погода.

Помимо залитых катков на территории Москвы можно покататься на лыжах. Стандартные пункты катания открыты в 380 точках города. Также в московской администрации заверили, что обязательно катки появятся на некоторых водных объектах. Для этого необходимо, чтобы лед промерз на глубину до 25 сантиметров.

Отмечается, что главный каток города и всей страны открыт на ВДНХ 1 декабря и проработает вплоть до весны.