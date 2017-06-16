В Москве откорректируют движение транспорта по улице Полбина

Столичные СМИ, ссылаясь на информационный центр транспортного комплекса Москвы, напоминают, что по некоторым улицам временно введены круглосуточные ограничения на передвижения транспорта.

Подчеркивается, что вплоть до 25 февраля был изменен маршрут передвижения транспортных средств по улице Полбина. Основная причина - проведение строительных работ.

Неподалеку от дома №72, что на улице Полбина, строения 3. Была внесена корректировка в схему движения автомобильного транспорта, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, информирует транспортный комплекс Москвы.

Отмечается, что на 29 километре Боровского шоссе включительно по 10 июня круглосуточно, по причине реконструкции дороги, начиная от Минского шоссе, ограничено движение.

Еще одно изменение в движении транспорта затронет участок Локомотивного проезда, который перекроют ввиду строительства части Люблинско-Дмитровской ветки метро.

Также изменения произойдут с 25 января по 20 декабря, будет перекрыто движение на участке от Локомотивного проезда от третьего Нижнелихоборского проезда до Станционной улицы.