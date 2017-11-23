Часть праха Хворостовского захоронят на территории института в Красноярске

Капсулу, в которую будет помещена часть праха известного оперного певца, планируют захоронить на месте специального мемориала, который создан возле института искусств Красноярска, информируют СМИ.

Учитывая пожеланий Хворостовского, нам было предложено принять на рассмотрение создание мемориала, непосредственно на территории института искусств. Данная инициатива была поддержана членами рабочей группы, об этом рассказал и.о. первый вице-губернатор Красноярского края Сергея Пономаренко.

Он подчеркнул, что для создания мемориала потребуется приблизительно до полугода.