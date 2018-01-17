Будущие строители поддержали ульяновских курсантов и представили свой ролик

В Сети появился новый видеоролик под песню Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов. Ролик разместили будущие строители.

Учащиеся строительного колледжа представили свой видеоролик под песню Satisfaction. Парни нарядились в трусы и строительные каски, при этом исполнив эротический танец в коридорах, комнатах, туалете, кухне и даже душевой кабинке общежития.

Напомним, буквально недавно в Сети появился ролик от курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые в трусах, подтяжках и фуражках станцевали под песню Satisfaction. Вокруг данного ролика сразу же разгорелся скандал, курсантов даже планировали отчислить за подобное поведение. В их поддержку уже выступили студенты сельхозтехникума, студентки рязанского техникума и парни в футболках с надписью "МЧС".