Кличко пошутил, что в 2019 году чиновники могут вынырнуть из проруби не сразу

Сегодня, 19 января, на Крещение мэр Киева Виталий Кличко нырнул в прорубь вместе со своими заместителями, советниками, главами районов и депутатами. После этого Кличко пошутил, что в следующем году не все чиновники смогут сразу вынырнуть из проруби.

На своей странице в социальной сети Виталий Кличко поздравил всех с большим праздником Крещением, и пожелал всем, чтобы иорданская вода помогла им оздоровиться и закалиться, зарядить светлыми мыслями и настоящей верой в Бога, Украину и "наше дело".

Также он в шутку обратился к своим заместителям и главам районов. Так, мэр отметил, что те чиновники, которые будут плохо работать, в 2019 году на Крещение могут вынырнуть из проруби не сразу.