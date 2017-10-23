Создатели проекта "1917" разработали историческую онлайн-игру об СССР

Сотрудники студии "История будущего", выпустившей мультимедийный проект "1917. Свободная история", разработали историческую онлайн-игру "Карта Истории", посвященную СССР. Об этом создатели информируют в пресс-релизе.

Работу над просветительским продуктом возглавил журналист Михаил Зыгарь, который основал "1917". В "Карте Истории" игрокам предоставлена возможность принять участие в главных событиях России советской эпохи. Разработчики планируют размещать новый эпизод на сайте еженедельно. Помимо этого, на ресурсе будет обновляемая инфографика.

"История будещего" собирается за 2018 года поведать аудитории всю насыщенную историю СССР. В основу сюжетов легли исторические источники. Специалисты отмечают, что смотрят на происходившее объективно, как посторонние наблюдатели из будущего.