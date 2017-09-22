В Приморском крае амурского тигра сняли для нового сериала от Netflix

В Приморском крае операторы из Великобритании сняли амурского тигра для нового сериала телеканала Netflix о природе лесов. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ "Сихотэ-Алинский государственный заповедник".

Представители заповедника сообщают, что британские специалисты Джеф Вилсон и Саймон Ниблетвели съемки амурских тигров в естественной среде обитания в течение трех зимних сезонов. Сюжет о них станет первым эпизодом проекта "Наша планета", состоящего из восьми серий. Цель телесериала познакомить зрителей с разнообразием лесов на Земле и подчеркнуть необходимость их сохранения. Тигр выступает символом уссурийской тайги и вершиной пищевой цепочки местной экосистемы, вмешательство в которую грозит экологической катастрофой.

Съемки уже подошли к концу. Помимо России, авторы документального цикла посетили США, Эфиопию, Индию, Мадагаскар и другие лесные участки планеты. Согласно прогнозам, выпуски должны увидеть, по меньшей мере, 1,2 миллиарда человек. Продукт планируют выпусть в эфир весной 2019 года.