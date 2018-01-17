Студентки рязанского техникума повторили эротический танец ульяновских курсантов

Студентки рязанского техникума сняли пародию на эротический танец курсантов ульяновского училища. Свое видео девушки разместили в социальной сети.

Отмечается, что студентки рязанского техникума постарались все в точности повторить за курсантами, станцевав под песню Бенни Бенасси - Satisfaction. Они станцевали на лестнице, в комнатах, коридорах, кухне и туалете общежития. Лица девушки скрыли под масками, в качестве "костюмов" они выбрали короткие шорты и футболки.

Стоит отметить, что социальные сети уже пестрят пародиями на ролик ульяновских курсантов. Буквально недавно свое видео представили парни в футболках с надписью "МЧС", а также учащиеся сельхозтехникума.

Напомним, ранее секс-тренер Алекс Лесли заявил, что если курсантов ульяновского училища отчислят, то они смогут бесплатно посетить его тренинги и уже через год будут зарабатывать не меньше, чем пилоты.