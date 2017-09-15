Доходный дом Плевако в Москве признали выявленным объектом культурного наследия

Доходный дом адвоката Федора Плевако в Москве признали выявленным объектом культурного наследия. Так уведомили на сайте столичного мэра и правительства.

Четырехэтажное жилое здание на Новинском бульваре построили в 1905 году по архитектурному проекту Петра Микини. Оно выполнено в стиле северного модерна. Фасады украшены особым керамическим панно из материала, именуемого майоликой. Здесь же создали изразцы, согласно эскизов Михаила Врубеля. Плитку из керамики изготовляли в Абрамцевской мастерской, бывшей во владении промышленного мецената Саввы Мамонтова.

Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия столицы, утверждает, что особенность здания заключается в отличной сохранности планировки, а также в оригинальном декорировании фасадов. Он отметил барельефы с изображением людей и растительных ветвей, а также крупные консоли, уникальные для Москвы. Дом Плевако в скором времени может быть внесен в список важных культурных объектов. Необходимость покажет историко-культурная экспертиза. До ее окончания строение намерено охранять государство.