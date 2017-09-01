Папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника в воздухе

Папа Римский совершил венчальный обряд между стюардессой Паулой Подест и бортпроводником Карлосом Чуффарди. Примечательно, что то произошло во время междугороднего полета по Чили, сообщает La Repubblica.

СМИ сообщают об удивительном случае, в ходе которого Папа Римский Франциск в воздухе устроил венчание между бортпроводником и стюардессой. Это произошло, когда духовный наставник совершал латиноамериканский тур. Пара, которая является сотрудниками авиакомпании, совершавшей перелет, сама подошла к нему и попросила благословения, объяснив, что они не были обвенчаны. Когда Папа Римский узнал, что церковь, в которой они хотели провести церковную процедуру, разрушена из-за стихийного бедствия, он был тронут и согласился провести ее сам.

Как сообщает источник, после того, как Папа Римский закончил обряд, пара подписала свидетельство о венчании.