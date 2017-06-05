Пользователи стали массово смотреть порно после ракетной тревоги

Правительство штата Гавайи объявило ракетную тревогу и посоветовало всем жителям найти убежище, но после того, как тревога оказалась ложной, гавайцы массово начали посещать порно сайты.

Самый популярный порносайт придал огласки посещаемость на 14 января. Утром этого же дня после получения уведомления о тревоге, гавайцы резко ушли с сайта, но буквально через 15 минут их появилось в сети в разы больше. С чем это связано - непонятно. Может, таким образом, жители штата снимали стресс после получения ложной тревоги, может есть другая причина, но статистика не врет. По поводу ложной тревоги было пояснено следующее: один из работников управления чрезвычайными ситуациями нажал на кнопку рассылки тревожной информации.