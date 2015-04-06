В Москве продемонстрируют фильм о генетике блокадников и Путина

18 января в Москве продемонстрируют фильм, повествующий об особенных генах блокадников Ленинграда, в числе которых Владимир Путин. Известно, что картина создана при поддержке "Справедливой России".

Показ работы режиссера Элеоноры Лукьяновой "Блокадная кровь. Генетика" состоится в закрытом режиме для работников Госдумы, Министерства культуры и ветеранов ВОВ. В сюжете рассказывается об особенностях жителей Ленинграда, переживших войну. Сообщается, что гены этих людей мутировали под воздействием тяжелых испытаний военного времени. Измененный код они передали своим потомкам, среди которых называют Владимира Путина, Сергея Миронова, патриарха Кирилла и других уроженцев современного Санкт-Петербурга.

В поведении и психологии петербуржцев исследователи заметили закономерности, отличающие их от других россиян. Этот факт кандидат биологических наук Олег Глотов связывает с тяжелыми временами, которые пережили предки. Он уверен, что изучение этого феномена позволит ученым обнаружить срытые механизмы выживания человеческого вида.