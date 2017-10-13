Fox купила студию Cold Iron Studios для разработки нового шутера про "Чужого"

Компания 20th Century Fox приобрела студию Cold Iron Studios, которая занимается разработкой нового шутера про "Чужого". Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Cold Iron Studios стала частью подразделения FoxNext Games и теперь создает игру по известной вселенной, начало которой положил одноименный фантастический триллер 1979 года. Анонсировано, что продукт выйдет как для консолей, так и для PC. Создатели пока не сообщают о дате релиза демо-версии.

Студия зарегистрировалась в 2015 году. Её основали бывшие сотрудники Cryptic Studios. Cold Iron Studios в своё время работали над знаменитыми «Borderlands» и «BioShock Infinite». Разработчики утверждают, что им очень льстит предоставленная возможность изучить богатый мир "Чужого" и воссоздать его в собственной интерпретации. Они отмечают, что для этой цели у них достаточно опыта в создании популярных многопользовательских миров и высококачественных проектов.