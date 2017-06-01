Ростовский зоопарк отметит год слоненку Эколь

Ровно год назад численность ростовского зоопарка пополнилась на еще одного жителя. Родилась слониха Эколь. День рождения у красавицы 18 января, но празднования перенесли на выходной день.

Имя подбирали всем городом путем голосования. Сейчас Эколь уже подросла и набрала больше 125 кг. Отмечать начнут в час дня в здании музея зоопарка, для всех гостей пройдут увеселительные мероприятия. Эколь живет в одной клетке с мамой и своей старшей сестрой Ситарой. Ситара покажет всем посетителям, как она умеет отлично орудовать футбольным мячом. Для виновницы торжества, как и положено на день рождения, будет праздничный торт. Только его состав остается в секрете. Рождение малышки стало масштабным событием во всем округе, так как это первое рождение слоненочка за последние 6 лет.