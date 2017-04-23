В Карпатах жительница запечатлела призрака в лучах радуги

В социальной сети опубликовали фотоснимок на котором запечатлен редкий природный феномен, фотографию сделала туристка во время прогулки в Карпатах.

Ей удалось сфотографировать на камеру мобильного телефона “брокенский призрак”, в момент, когда она совместно со своей группой поднималась на вершину горы Петрос. Такое явление прозвали таким названием благодаря немецкому пику Брокен, где погодный условия порождают появление человеческой тени в тумане или облаке, когда турист любуется видом с вершины. Тогда в тумане образуется прозрачная фигура очень больших размеров, вокруг которой можно разглядеть орел разных цветов. Еще с древних времен местные жители называли такое явление мистическим, и считали, что этот феномен может быть связан с ведьмами которые собираются в том самом месте.

Если турист не знает, с чем это связано, то он может очень сильно испугаться уведенному. Однако автор фотоснимка обрадовалась, что смогла увидеть такое необычное природное явление.