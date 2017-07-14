Плохие погодные условия не повлияли на работу транспорта в Москве

Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий 18 января. Тем не менее, такие изменения никак не отразились на работе общественного транспорта в Москве.

Плохие погодные условия никоим образом не отразились на работе муниципального транспорта столицы, информируют СМИ. Все виды городского транспорта Москвы работают в обыденном режиме. Сложностей в работе наземного транспорта Московского метрополитена пригородных поездах зафиксировано не было.

На данный момент, в связи с плохими погодными условиями метрополитен работает в усиленном режиме. Все виды наземного транспорта прошли необходимое техническое обслуживание и работают в штатном режиме. Также по городу дежурят ремонтные бригады ГУП «Мосгортранс», контролирующие состояние контактных сетей электротрнаспорта.