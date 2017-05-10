В Тамбове рокеры отыграют благотворительный концерт для помощи животным

17 февраля в Тамбове местные рокеры отыграют благотворительный концерт, призванный помочь бездомным животным. Так анонсируют региональные СМИ.

Мероприятие состоится в баре "Molotov". В нем примут участие четыре музыкальных коллектива: "ThoughtsBack", "Индира", "25 кадр" и "Без фанатизма". Кроме того, на сцену выйдет саратовский солист Дмитрий Витченко, который играет одновременно на ритм-гитаре, барабанах и губной гармошке.

Организаторы сообщают, что все деньги, которые пожертвуют посетители концерта, отправятся на развитие городского приюта "Доброе сердце". Кроме музыкального сопровождение, они также намерены торговать картинами и произведениями искусства авторства тамбовских мастеров.