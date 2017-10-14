В Саратове задержали проститутку в предпенсионном возрасте

В Саратове сотрудники правоохранительных органов задержали представительницу самой древней профессии в возрасте 50 лет. Она приехала на вызов в квартиру дома по адресу улица Валовая.

За последнее время это далеко не единичный случай. Также отмечено, что на улице Большая Горная была задержана 18-летняя проститутка. В Октябрьском районе представитель местной полиции уличил в нелегальном занятии двух женщин, торгующих своим телом, 30 и 33-летних жительниц. В отношении проституток составили административный протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Дела были направлены на рассмотрение в мировой суд. Женщинам придется понести наказание.