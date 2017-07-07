Полицейские в Канаде оштрафовали авто, слепленное из снега

33-летний житель Монреаля Саймон Лаприз подшутил над полицейскими, он вылепил полноценный автомобиль из снега прямо около дороги, в ответ на что старжи порядка решили оштрафовать его.

Изначально мужчина хотел подшутить таким образом над уборщиками снега, однако он признается, что благодаря участию полицейских шутка оказалась еще потешнее. Мужчина трудится резчиком по дереву, и слепил автомобиль для того, чтобы повеселится и добавить нотку творчества в прекрасный день.

Представители дорожной полиции, судя по всему, спутали снежную скульптуру с настоящей машиной, припаркованной возле обочины. Изначально они пытались выписать ее хозяину штраф за парковку в неположенном месте. Однако, разобравшись в ситуации, полицейские посмеялись и оставили скульптору письмо на бланке.

"Вы сделали нашу ночь", - автодорожные полицейские. Снимок снежной машины опубликовали в социальных сетях, он всего за сутки набрал более 13 тысяч лайков и около 300 положительных комментариев. Пользователи оценили мастерство создателя, и похвалили копов за ответственную работу.