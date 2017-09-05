10-летняя блогерша из Уфы записала рэп-клип про свой город

10-летняя блогерша из Уфы Алия Миннигулова записала рэп-клип на башкирском языке про свой родной город. Свою работу она выложила на Youtube-канал.

Ученица уфимской гимназии №16 с начальных классов интенсивно изучает науку, в частности, историю. Во время анализа башкирской лирики девочке пришла в голову идея создать на её основе композицию в жанре хип-хоп. Составив текст, Aliya Mi самостоятельно подготовила музыкальный трек.

Как рассказала местным СМИ мама блогерши Динара Миннигулова, соотечественники поддержали Алию Миннигулову в её творческом эксперименте. Марсель Шагалиев помог улучшить слова, Галинур Юламанов занялся аранжировкой, Азат Ахметов смонтировал ролик, а Виктория Баженова руководила хореографией. Кроме того, в ролике участвуют подруги Кира и Вероника.