Профсоюзы Москвы начнут агитацию за голосование на выборах президента РФ

Московские профсоюзы начнут проводить агитацию среди сотрудников предприятий для того, чтобы они пришли голосовать на выборы президента России. Об этом в четверг, 18 января, заявил зампред Федерации Алексей Савин.

Как рассказал Савин, голоса москвичей могут сыграть важнейшую роль в голосовании на выборах президента России, именно поэтому следует проводить активную агитацию. Планируется провести широкую агитационную программу за активное участие в выборах президента среди членов профсоюзов, работников предприятий и организаций, а также потребителей производимой продукции, товаров и услуг.

Зампред Федерации отметил, что в планах создать штаб по выборам президента и специальные агитационные группы. Саму агитацию будут проводить на собраниях трудовых коллективов и профсоюзных собраний.