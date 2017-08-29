Макет центра Москвы на ВДНХ успели посетить около 44 тыс человек

Макет центра Москвы, открытый в октябре 2017 года на ВДНХ, уже успели посетить 43 757 человек. Об этом уведомляет глава градостроительного департамента Сергей Левкин.

Инсталляция имеет площадь в 370 квадратных метров и размещена в круглом павильоне с фазадом из стекла. В ней воспроизведено около 20 тысяч реальных строений в пределах Садового кольца, согласно масштабу 1:400. Среди культурных объектов можно увидеть копии парка "Зарядье", Красной площади с Кремлем, храма Христа Спасителя, мэрии, четырех вокзалов, промзоны "Серп и Молот", а также многих других. В 2020 году Москву намерены воссоздать полностью. Окончательный размер макета составит 925 квадратных метров.

Руководство ведомства отмечает, что экскурсии к произведению чаще всего проводятся для школьников. В декабре внутри павильона организовали световое шоу "Времена года", которое включается ежедневно, помимо понедельника, в 13, 15 и 17 часов. Здесь же демонстрируют ролик "Мегаполис Москва".