Жители Ростова слепили из снега египетского сфинкса и пирамиду

Жители Ростова слепили уменьшенные снежные копии египетского сфинкса и пирамиды. Фотографии своих работ они разместили в социальных сетях.

Скульптуры из снега украсили собой один из дворов на Иртышском переулке в Чкаловском микрорайоне. Как отметили создатели в одном из сообществ, "Выходной прошел продуктивно". Они также рассказали, что на работу пришлось потратить около 8 часов.

Пользователи "ВКонтакте" восторженно отреагировали на публикацию. Многие похвалили скульпторов и обратили внимание, что недостаток снежных осадков осложнил им задачу. Другие потребовали организации охраны и видеонаблюдения для защиты произведений от вероятных действий вандалов. При этом комментаторы выразили сожаление по поводу будущего исчезновения украшений с приходом тепла.