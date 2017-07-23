Умер участник "Битвы экстрасенсов" черный маг Константин Ямпольский

Смерть Ямпольского произошла внезапно, от резкой остановки сердца. За свои 33 года, Константин принимал участие в нескольких мистических проектах. Это и Битва экстрасенсов и Сверхъестественный отбор, он всегда позиционировал себя как черный маг.

Патологическое состояние, при котором частично снижается или абсолютно останавливается коронарный кровоток – вот что было причиной смерти черного мага. Знакомые, товарищи и близкие Ямпольского через интернет собирают денежные средства на похороны мага. Еще с молодых лет, Константин проявлял интерес к потусторонним наукам. Решил принять участие в 10 сезоне Битвы экстрасенсов. Потом переехал в столицу, где практиковался в любовной магии в Центре парапсихологии. В 2017 году, осенью, пробовал свои силы на проекте Сверхъестественный отбор, где взял первенство. Константин закончил институт искусств. Всегда его привлекали маги, эзотерики и все что связано с мистицизмом.