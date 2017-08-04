Иванушка Олег Яковлев не оставил наследство для своей жены

Олег Яковлев в завещании не упоминал имени своей гражданской жены Александры Куцевол.

В 2017 году вся страна узнала о кончине российского исполнителя, одного из солистов группы Иванушки Олега Яковлева. После себя он оставил многомиллионное наследство, а также недвижимость, но до сих пор продолжается споры о законном наследнике имущества Яковлева. Главной, основной и единственной наследницей, считает себя гражданская жена певца Александра Куцевол, но так не считает его племянница из Иркутска Татьяна Яковлева. Сама Татьяна рассказывает, что у них с певцом всегда были теплые отношения и она до сих пор не верит, что его нет. Первое время после ухода Яковлева девушки прекрасно ладили друг с другом. Но в тот момент, когда дело коснулось наследства, все хорошие отношения сошли на нет. Племянница Олега Яковлева утверждает факт наличия завещания. Все до мельчайших подробностей никто не рассказывает, но по ее словам фамилии Куцевол там нет. Свое право на наследство Александра будет доказывать через суд.