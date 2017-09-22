В 2ГИС появились поэтажные карты аэропорта Платов в Ростове

В сервисе 2ГИС появились поэтажные карты пассажирского терминала аэропорта Платов, который находится в Ростове-на-Дону. Об этом пишет пресс-служба УК "Аэропорты регионов".

У пассажиров Платова появилась прекрасная возможность ориентироваться по терминалу при помощи мобильного приложения или же онлайн-версии сервиса 2ГИС. Сервис предоставляет подробные планы всех этажей. По картам можно определить, где расположены стойки регистрации, места упаковки багажа, пункты таможенного контроля, выходы на посадку и так далее. 2ГИС также публикует графики работы вышеуказанных мест.

Помимо этого, пассажиры легко смогут найти любое кафе или рестораны, магазины, банкоматы, а также другие сервисы.

В настоящий момент поэтажные планы Платова доступны в мобильный версиях на Android и iOS, а также на сайте 2ГИС. Отмечается, что планы будут постоянно обновляться, а также будет публиковаться вся новая информация.