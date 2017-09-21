"Одноклассники" запустили социальный проект "работа мечты"

Очередной общественный проект был запущен разработчиками известной социальной сети «Одноклассники». Он получил название «работа мечты».

Ни для кого, не тайна, что поиски достойной работы в России отнимают немалое количество времени. Порой доходит до того, что гражданин просто навсего отчаивается и понятия не имеет, к кому обратиться за помощью. Бороться с насущной проблемой решили создатели «Одноклассников».

На просторах социальной сети был запущен социальный проект, получивший название «работа мечты». Благодаря ему каждый юзер получил возможность рассказать свою историю поиска места работы. Поделиться с вакансией или порекомендовать курсы повышения квалификации. Разработчики уточнили, что новый проект будет доступен как с ПК, так и с мобильной версии приложения.

Отмечается, что для принятия участия в проекте, необходимо будет добавить к своей истории хештег #работамечты, после чего каждый пользователь, принявший участие в программе, сможет поделиться своей историей. Ежемесячно каждая история будет принимать участие в конкурсе, по итогам, которой автор наиболее популярной публикации сможет получить помощь лучших экспертов в этой отрасли.

Все участники социального проекта смогут получить консультацию именитых специалистов, а также будут проходить мастер-классы в виде вебинаров.