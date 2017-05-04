Украина не допустила к проекту российский фильм "Матильда"

На территории Украины запретили к допуску для просмотра очередную российскую кинокартину "Матильда", режиссером, которой является Алексей Учитель. А судьба фильма на Родине была довольно сложной.

Причину, которая послужила поводом для запрета просмотра, украинским СМИ сообщил один из экспертов совета при украинском Госкино Дмитрий Капранов. Участие в работе принимал один из музыкантов, который угодил в «черные списки» Службы Безопасности Украины. Но имя его Капранов называть не стал.

Сегодня мы не допустили в прокат «Матильду» по незначительным причинам. Зрители могут задаться вопросом «Почему же? Ведь это обычный музыкант», а в ответ Капранов может ответить, что не все готовы приобретать арбузы напичканные химией, поделился с журналистами киноэксперт.

Отметим, что шумиха вокруг данного фильма начала кипеть задолго до ее премьеры. В картине рассказана история о чувствах царевича – будущего императора Николая II – к балерине Матильде Кшесинской.