В Москве жители пожаловались в Роспотребнадзор на запах шаурмы

В Москве жители Ленинградского проспекта обратились в Роспотребнадзор с просьбой выяснить, почему в их квартирах стоит запах шаурмы. Оказалось, что в доме № 78/1 открыли магазин, где готовится шаурма, но помещение не оснащено необходимой системой вентиляции.

Как стало известно, в Роспотребнадзор обратились жители дома, расположенного на Ленинградском проспекте. По словам недовольных москвичей, в их квартирах стал часто появляться неприятный и сильный запах шаурмы.

При проверке специалисты Роспотребнадзора установили, что в доме №78/1 в небольшом магазине готовят на продажу шаурму. Однако, в помещении неправильно установлена вентиляция и весь запах распространяется в квартиры жильцов.

В итоге, Роспотребнадзор на 60 дней приостановил работу магазина и постановил, что для продолжения работы торговой точки ее владельцы должны починить вентиляцию и исправить неполадки, которые становятся источником неприятного запаха.