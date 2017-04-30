“Приключения Паддингтона -2” в России перенесли на две недели

Для премьеры фильма про “Приключения Паддингтона - 2” выбрали другую дату. Она отсрочилась еще на две недели, так как совпадала с премьерой другого фильма российского кинорежиссера.

Падингтона решили перенести на начало февраля, дабы не было накладок и конкуренции между фильмами. Вместо мультяшного медведя, зрители увидят российские фильмы "Скиф", "Карп отмороженный", "Мешок без дна", и иностранные киноленты "Форма воды", "Тёмные времена" и другие. По мнению некоторых источников, это способ убрать всех конкурентов фильма "Движение вверх", который является лидером по количеству сеансов, при том что показ начался еще с конца декабря прошлого года. Выручка с проданных билетов на Паддингтона, на данный момент, превышает 700 тысяч рублей. За основу фильма взяли книги Майкла Бонда. Примечательно, что первая книга вышла в 1958 году. И по сей день выпустилось более 27 книг, которые перевели на разные языки. Для озвучки главного героя пригласили Бена Уишоу. Первый фильм про приключения медведя зрители увидели в 2014 году.