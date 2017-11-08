В администрации Кировского района Петербурга нашли могилу телевизора

В администрации Кировского района Санкт-Петербурга обнаружили могилу плазменного телевизора. На Pikabu пользователи моментально превратили снимок в мем.

В Сети появился снимок, сделанный в администрации Кировского района Санкт-Петербурга. На кадре можно заметить плазменный телевизор, расположенный на вертикальном столбе с мраморным основанием, букетами цветом и черной оградой. Пользователи соцсетей сразу назвали фотографию "Могилой телевизора".

Пользователь, разместивший снимок в соцсети отметил, что изначально он подумал, что Кировская администрация похоронила телевизор, однако чиновники не увидели в этом ничего страшного, ведь так украшено табло с информацией для граждан. В соцсетях сразу же стали придумывать разнообразные мемы на данную тему и публиковать в комментариях под записью пользователя.