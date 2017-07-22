Московский музей Высоцкого закроют на реконструкцию

Государственное учреждение культуры г. Москвы музей Высоцкого с 1 февраля закрывают на реконструкцию. Будет расширяться выставочное пространство и создаваться новое экспонирование.

Такую новость рассказал директор музея и сын Высоцкого – Никита Высоцкий. Все работы будут закончены уже летом. Для проведения мероприятий по обновлению в ход пойду новые технологии. Средства на реконструкцию поступили от администрации Москвы и департаменты культуры. К отмечанию 80-летия актера будут проведены ряд действий, которые причастны к творчеству Владимира Высоцкого. Владимир Высоцкий - легендарная личность по всему советскому и постсоветскому пространству. Его песни играли практически в каждом доме. Он творил от души. Он пел так, что публика замирала на его концертах. Более 600 песен услышал мир в его исполнении. В 1980 году его не стало. Вся страна прощалась с ним несколько дней. Похоронили его на Ваганьковском кладбище. Только в 1986 году ему присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР".