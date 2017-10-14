Собчак предложила в Омске открыть кафе со сгущенкой

В среду, 17 января, в Омск приехала кандидат на пост президента России Ксения Собчак. Она оказалась в восторге от люблинской сгущенки и посоветовала открыть в Омске кафе, где все подают со сгущенным молоком.

Собчак рассказала, что встречалась с бизнесом, на встрече обсуждался вопрос, как облегчить деятельность предпринимателей. Телеведущая искренне отметила, что Россия заточена под более масштабные проекты, а ведь людям нужно совершенно другое. Она отметила, что важнее всего хорошая медицина, нормальное ЖКХ и человеческие ценности.

К этой категории Собчак отнесла и сгущенку. По ее словам, в Омске самая вкусная сгущенка, ее можно экспортировать по всему миру. Она отметила, что у этого продукта нет аналога во всем мире, поэтому омичам следует гордиться.

Также Собчак вспомнила, что кофе со сгущенкой - это самое вкусное, что только можно попробовать. Она предложила открыть в Омске кафе, где абсолютно все будут подавать абсолютно все со сгущенкой.