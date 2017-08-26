Пожар в Новочеркасске уничтожил общежитие

В Новочеркасске, по улице Просвещения, во вторник, случился пожар.

В спасательную службу позвонили сразу же, откуда на место происшествия приехали пять спасательных автомобилей, два автомобиля с медицинской помощью, автолестница, служба газа и гражданская оборона. Обследовав помещения, спасатели смогли установить причину пожара. Это халатное обращение с огнем. Огонь начался с общего коридора левого крыла первого этажа. Им являлся предмет мебели, возможно канапе, на которое попал окурок. Коридор использовался жителями как сарай или склад ненужных вещей, благодаря чему огонь начал быстро распространятся, но пожарных вызвали как раз вовремя, так что они смогли усмирить разбушевавшийся огонь. Спасательные службы вывели порядка 40 жильцов на улицу. По данным служб, жертв среди людей не было. В некоторых квартирах жильцов не оказалось, но спасателям для проверки пришлось ломать дверь. Квартиры были задымлены настолько, что окажись там человек, он бы задохнулся от угарного дыма. Пожар сделал непригодным 4 жилых помещения.