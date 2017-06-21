В новом спин-оффе «Звездных войн» покажут «дерзкие подвиги» Хана Соло

Представители компании Disney раскрыли новые подробности фильма «Соло: Звездные войны. Истории». В спин-оффе саги покажут знакомство Хана Соло с Чубаккой и историю о Лэндо Калриссиане – персонаже из 5 и 6 части «Звездных войн».

Как сообщили в Disney, новый спин-офф покажет «дерзкие подвиги» Хана Соло, историю его знакомства с Чубаккой. Как известно, Чубакка станет верным напарником и другом, который будет помогать Хану Соло.

Помимо этого, в новой части саги будет показана история Лэндо Калриссиана. Он проиграл главному герою космический корабль и появлялся в 5 и в 6 частях «Звездных войн».

Премьера нового фильма в России намечена на начало мая 2018 года. Зрители смогут посмотреть на подвиги Хана Соло в подполье преступников и вновь окунуться в целую вселенную, которая состоит из историй и эпизодов о «Звездных войнах».

Известно, что роли в новом фильме будут исполнять такие актеры: известная по «Игре престолов» Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Вуди Харрельсон и Олден Эренрайк.