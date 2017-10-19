Жириновский сыграет Фамусова в спектакле «Горе от ума»

Владимир Жириновский 18 января выступит на сцене «Школы современной пьесы» и сыграет роль Фамусова в спектакле «Горе от ума». Ранее он уже принимал участие в постановках «Школы…» и играл там камео – самого себя.

Спектакль «Горе от ума» с участием Жириновского состоится лишь один раз. 18 января политик предстанет перед публикой в образе известного Грибоедовского персонажа – Фамусова. Жириновскому доверили продемонстрировать одного из главных персонажей произведения «Горе от ума».

До этого он уже принимал участие в постановках театра «Школы современной пьесы». Тогда Жириновский играл самого себя в импровизированном спектакле. Роль камео, в которой участник постановки показывает себя в привычном амплуа, пришлась по нраву Жириновскому и теперь он исполнит одну из ключевых ролей в произведении мировой классики.

Лидер ЛДПР примет участие в президентской гонке и выступит в качестве кандидата на пост президента на выборах-2018. Регистрация Жириновского как кандидата состоялась 29 декабря. Его кампания по предвыборной агитации уже началась с 18 декабря.