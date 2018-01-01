В Москве подготовлены 59 мест для крещенских купаний

Мэр столицы заявил, что в Москве подготовлены 59 мест для купания в проруби. Они были оснащены безопасными подходами и спусками к воде. Там готовы раздевалки, освещение, парковки и т.д.

Чтобы все прошло безопасно и без каких-либо инцидентов, соблюдение правопорядка будут контролировать более пяти тысяч сотрудников полиции.

Помимо этого, у водоемов будут регулярно дежурить бригады медиков. Врачи подчеркивают, что не рекомендовано окунаться в прорубь гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, категорически запрещено нырять лицам в состоянии алкогольного опьянения. Также перед купанием не лишним будет разогреть свое тело при помощи несложной разминки, а также захватить с собой теплый плед и сухую теплую одежду.

С целью предотвращения переохлаждения, не следует находиться в ледяной проруби более пяти минут. Как предполагают столичные власти, на крещенские купания в проруби будут готовы окунуться более 120 тысяч людей.