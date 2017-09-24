В Липецке состоится стендап-шоу Lipetsk Stand-up Band

18 января в 19:00 в Липецке, в Саfe FRESH Club начнется первое в этом году выступление Lipetsk Stand-up Band в рамках проекта «Открытый микрофон». Вход будет свободным, для посещения необходимо заранее подать заявку в группе мероприятия «ВКонтакте».

Как сообщают организаторы, на мероприятии выступят юмористы из Lipetsk Stand-up Band. Выступление состоится в рамках проекта «Открытый микрофон», где любой человек может попробовать себя в юморе и выступлениях в жанре стендап.

Вход на мероприятие будет свободным. Жителей Липецка приглашают оценить юмор земляков и посмеяться над их шутками. Для того, чтобы стать гостем мероприятия, необходимо подать заявку в группе «ВКонтакте». Там в одной из записей прикреплена специальная форма, которую нужно заполнить и отправить организаторам.

Также все подробности выступления комиков и данные о мероприятии можно узнать по номеру телефона: 8-915-85-847-55. Отмечается, что места ограничены и все желающие должны оформить свои заявки заранее.