В Краснодарском выставочном зале назначили нового директора

По результатам конкурса, открытого в октябре 2017 года, в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительного искусства назначили нового директора. Им стал Владимир Игнатьев, приказ о зачислении был подписан 21 декабря 20017 года.

На официальном сайте Министерства культуры появилось сообщение о назначении нового директора Краснодарского выставочного зала.

Приказ подписали в министерстве культуры по Краснодарскому краю. Владимир Игнатьев до новой должности трудился на посту гендиректора краснодарского музея имени Фелицына.

Владимиру Игнатьеву – 49 лет, он имеет высшее образование, которое получил на факультете военно-социальной работы в Военном университете Минобороны. Предыдущий директор Краснодарского выставочного зала Игорь Михайленко покинул пост в мае 2016 года, тогда он подал заявление о прекращении работы.

После Михайленко пост директора на конкурсных условиях занимал Петр Исаев. Владимир Игнатьев также прошел на должность по конкурсу, который организовали в Минкульте.