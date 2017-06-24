Ростовчане не приняли идею о бесплатном кофе

В одном из кафе намерены позаимствовать опыт своих коллег из Италии и предложили горожанам воспользоваться новой услугой «подвешенный кофе», т.е. заранее покупать кофе, который потом смогут выпить люди, которые не могут его себе позволить. Во многих городах мира считают инициативу итальянцев довольно гуманной, а в Ростове она оказалась не понята.

На просторах популярных социальных сетей, местные жители яро принялись обсуждать подобное «ноу-хау» пользователи считают, что данная идея долго не продержится. Аргументировав свою точку зрения тем, что человеческая жадность никуда не пропадала.

Замысел довольно хороший, добрый, но долго продержаться не сможет, ведь человеческую жадность никто не убирал и никакое добро ее побороть не сможет. А на деле будет происходить так: кто-то оставит пару «подвешенных» кофе, а работники скажут, что ничего не было. Делятся своим мнением горожане.

Также было высказано мнение, что в городе с появлением такой услуги, в разу и возрастет число «нуждающихся».