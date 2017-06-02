В парке "Сокольники" в Москве появится средневековый тир

В парке Москвы "Сокольники" в скором времени откроется средневековый тир. Отмечается, что посетителям предоставиться возможность пострелять из катапульт, созданных по образцам осадного орудия XV века.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, в парке "Сокольники" будут установлены две катапульты, стреляющие на расстояние до 50 метров. Посетителям парка предоставится возможность при помощи снарядов из катапульты разрушить крепости из пластиковых блоков, высотой более двух метров и шириной - более пяти. Точность выстрелов можно будет корректировать, поворачивая орудие вправо и влево, а также регулировать мощность выстрела.

Отмечается, что средневековый тир является бесплатным аттракционом, его установят в западной части парка, неподалеку от Золотого пруда. Тир будет работать каждую субботу до конца января, а если москвичей порадует развлечение, то тир продолжит свою работу и далее.