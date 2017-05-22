В Нидерландах нашлись еще две картины Ван Гога

В Нидердландах были обнаружены ранее неизвестные картины великого нидерландского постимпрессиониста Ван Гога. Проведя ряд исследований, удалось все-таки признать подлинность руки мастера.

Произведение "Холм на Монмартре с каменоломней" 1886 года находился в арт-фонде Van Vlissingen, автора которого не удавалось установить до сегодняшнего дня. То, что его написал именно Ван Гог, подтвердили специалисты из музея Ван Гога, которые подвергли тщательному анализу тематику, стиль, технику и использованные материалы рисунка. До этого момента рисунок никогда не представляли в альбомы и каталоги произведений Ван Гога, поделились работники музея. Еще одно произведение художника, принадлежность которого Ван Гогу также была установлена, содержался в фондах самого музея. Обе работы, на данный момент представлены в музее Уильяма Сингера в городе Ларен.