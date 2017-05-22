Ростовчанин посоветовал правительству, как решить проблему пробок

Один из жителей Ростова выступил с предложением увеличить пропускную способность проспекта имени Михаила Нагибина, увеличив при этом площадь дороги, говорится на популярном сервисе «Активный ростовчанин».

Для реализации этих целей необходимо расширить дорожное полотно на промежутке от проспекта Ленина до моста по улице Нансена. Помимо этого, необходимо «отодвинуть» пешеходные дорожи и парковочные места от края дороги, написано в публикации пользователя. Подчеркивается, что для удобства пешеходов можно построить подземный переход.

Также для полной реализации задуманного нужно сократить до 15 секунд время разрешающего цвета светофора по улице Турмалиновской. Данная мера затронет автолюбителей, которые двигаются в направлении Михаила Нагибина. Также рекомендуется установить камеру видеонаблюдения на остановке Турмалиновской, для фиксации нарушения правил дорожного движения.

Отметим, что данную инициативу уже поддержало несколько горожан.