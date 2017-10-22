Экстремальное катание на санях устроили в Ростове

На просторах социальных сетей была опубликована интересная видеозапись, компания из молодежи устроили экстремальный заезд на санях по заснеженным улицам города. А для того, чтобы получить больше адреналина, сани были привязаны к автомобилю. При просмотре записи видно, что легковушка мчится на высокой скорости, а позади летят сани с довольным парнем.

Опубликованная видеозапись стремительно набрала немалое количество лайков и комментариев пользователей. Мнение юзеров разделилось, одни считают, что подобная затея является недопустимой. Подчеркивая, что подобные выходки могут, как минимум, закончиться травмами.

«А если во время заноса сани попадут под колеса встречной машины», - пишут граждане.

В то время как другая часть аудитории считают данную затею весьма забавной, и в некоторой степени позавидовали молодым людям. Добавляя при этом, что противники такого развлечения большие зануды, и они забыли, что такое быть молодым и подвижным.